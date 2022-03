Rohwedder-Gedenktafel soll am 1. April enthüllt werden

Düsseldorf (dpa/lnw)

31 Jahre nach der Ermordung von Detlev Karsten Rohwedder soll in Düsseldorf eine Gedenktafel für den ehemaligen Präsidenten der Treuhandanstalt enthüllt werden. Am 1. April wollen Düsseldorfs Oberbürgermeister Stephan Keller und die Familie Rohwedder die Tafel der Öffentlichkeit präsentieren, teilte die NRW-Landeshauptstadt am Donnerstag mit.

