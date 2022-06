Rolfes: «Mit oder ohne Lewandowski: Bayern ist Top-Favorit»

Leverkusen (dpa)

Für Bayer Leverkusens Sportdirektor Simon Rolfes bleibt der FC Bayern München auch in der neuen Bundesligasaison der klare Titelkandidat. «Ob mit oder ohne Lewandowski sind sie der absolute Top-Favorit. Und das wird sich auch so schnell nicht ändern», sagte Rolfes dem «Kicker» (Montag). Mit der Verpflichtung von Starspieler Sadio Mané habe der deutsche Fußball-Rekordmeister auch ein Zeichen gesetzt. «Dieser Transfer unterstreicht die Möglichkeiten von Bayern München. In der Bundesliga sind sie die Einzigen, die sich an so einen Spieler heranwagen können», befand Rolfes.

Von dpa