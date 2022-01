Roosters-Spiel gegen Nürnberg neu terminiert

Iserlohn (dpa/lnw)

Das Spiel der Iserlohn Roosters in der Deutschen Eishockey Liga gegen die Nürnberg Ice Tigers ist um einen Monat verlegt worden. Statt an diesem Dienstag findet die Partie wegen der andauernden Team-Quarantäne der Roosters am 18. Februar statt. Das teilte die DEL am Montag mit.

Von dpa