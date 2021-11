Rose und Kobel fordern Sieg in Lissabon: «Must-Win-Spiel»

Lissabon (dpa)

Trainer Marco Rose hat die Mannschaft von Borussia Dortmund auf einen Sieg im wohl vorentscheidenden Champions-League-Gruppenspiel bei Sporting Lissabon eingeschworen. «Wir spielen auf Sieg. So wie immer», sagte der 45-Jährige am Dienstagabend in Lissabon. «Auf Unentschieden spielen, ist keine Option. Das haut nicht hin, funktioniert nicht. Also spielen wir auf Sieg.»

Von dpa