Rotes Kreuz: Versorgungslage mit Blutkonserven angespannt

Ratingen (dpa/lnw)

In der vierten Welle der Corona-Pandemie ist nach Angaben des Blutspendedienstes West des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) das Spendenaufkommen um 20 Prozent eingebrochen. «Die Versorgungslage mit Blutpräparaten ist abermals angespannt», teilte das DRK am Montag mit. Der Blutspendedienst ruft deshalb die Menschen auf, vor Weihnachten zu spenden, damit die Lager aufgefüllt werden können. Nur so könne die Versorgungssituation über die Feiertage und den Jahreswechsel gesichert werden.

