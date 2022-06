RTL dreht Spielfilm über reale Kindesentführung von 1981

Köln (dpa)

RTL plant einen Spielfilm zu einem historischen Fall von Kindesentführung. Am 6. März 1981 war der elfjährige Johannes Erlemann, Sohn eines Investors, auf dem Heimweg in Köln entführt und in einem engen Verschlag gefangen gehalten worden. Nach Zahlung von drei Millionen Mark Lösegeld wurde er freigelassen. Die vier Entführer wurden zwei Monate später gefasst und zu Haftstrafen von bis zu zehn Jahren verurteilt.

Von dpa