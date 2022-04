RTL prüft Fortsetzung von Jesus-Musical «Die Passion»

Essen (dpa)

Nach der Premiere des Jesus-Musicals «Die Passion» in Essen gibt es beim Sender RTL konkrete Überlegungen für eine weitere Ausgabe des TV-Experiments. «Mit «Die Passion» haben wir uns etwas getraut. Das gab es so noch nicht im deutschen Fernsehen und das Publikum hat unseren Mut belohnt», resümierte RTL-Geschäftsführer Henning Tewes am Donnerstag in einer Mitteilung. «Darüber freuen wir uns sehr und prüfen derzeit eine Beauftragung für das kommende Jahr.»

Von dpa