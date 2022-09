RTL und Bouygues stoppen TV-Senderfusion in Frankreich

Paris/Luxemburg (dpa)

Die von RTL und dem Mischkonzern Bouygues angepeilte Fusion der Fernsehgruppen TF1 und M6 in Frankreich ist vom Tisch. Als Grund nannte der Fernsehkonzern mit Sitz in Luxemburg behördliche Auflagen. RTL und Bouygues seien zu dem Schluss gekommen, dass dadurch die geplante Fusion keinen strategischen Mehrwert mehr biete, teilten RTL und Bouygues am Freitag gemeinsam mit.

Von dpa