Rückreiseverkehr verläuft bislang glimpflich: Staus in Köln

Trotz des Rückreiseverkehrs kurz vor dem Ende der Sommerferien haben sich die Staus auf Nordrhein-Westfalens Autobahnen zunächst in Grenzen gehalten. Am Samstagmittag lag der punktuelle Schwerpunkt besonders auf dem Großraum Köln, wo sich der Verkehr auf einer Strecke von zehn Kilometern staute, wie der Pressesprecher des ADAC NRW, Thomas Müther, sagte.

Reger Verkehr herrscht auf der Autobahn A3 am Leverkusener Kreuz.

Seit Samstagmorgen stauten sich die Fahrzeuge im gesamten Bundesland auf einer Strecke von knapp 50 Kilometern. «Für das letzte Ferienwochenende ist das wirklich überschaubar», sagte Müther. Zudem stockte der Verkehr auch auf der A31 Richtung Oberhausen. Insgesamt sei die Verkehrslage aber entspannt. Eine Bilanz zum Verkehrsgeschehen in Hinblick auf den Rückreiseverkehr könne allerdings erst am Sonntagnachmittag gezogen werden. Auch am Montag und Dienstag könnte es auf den Straßen voller werden als sonst.