Rufe zum Freitagsgebet: Projekt für Moscheegemeinden

Köln (dpa)

Wer in Köln unterwegs ist, könnte bald an Freitagen mancherorts den Ruf des Muezzins vernehmen. Wie die Domstadt am Donnerstag mitteilte, wurde ein zunächst auf zwei Jahre befristetes Modellprojekt gestartet. Moscheegemeinden können nun auf Antrag und unter bestimmten Auflagen ihre Gläubigen zum mittäglichen Freitagsgebet rufen. Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) wertete das Vorhaben als «Zeichen der gegenseitigen Akzeptanz der Religion» und als «Bekenntnis zur grundgesetzlich geschützten Religionsfreiheit».

Von dpa