Ruhrbischof will sich mehr um Missbrauchs-Opfer kümmern

Essen (dpa/lnw)

Ruhrbischof Franz-Josef Overbeck hat als Reaktion auf eine Studie zu sexuellem Missbrauch in seinem Bistum konkrete Verbesserungen angekündigt. «Wir müssen als Bistum ehrlich sein: Es hat in der Vergangenheit in unserer Bistumsverwaltung massive Versäumnisse bis hin zur aktiven Vertuschung gegeben», sagte Overbeck am Dienstag in Essen. «Die abscheulichen Taten von Priestern» seien «vertuscht, klein geredet oder durch Versetzungen und Lügen verheimlicht» worden.

Von dpa