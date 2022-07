Ruhrmuseum kauft Kraemer-Sammlung: Preisgekrönte Bilder

Essen (dpa)

Große Kinderaugen an einer Süßigkeiten-Bude oder eine lachende syrische Seniorin im Fußballtor an einer Flüchtlingsunterkunft - solche Bilder hat die in Hamm geborene Ruhrgebietsfotografin Brigitte Kraemer in mehr als vier Jahrzehnten in ihrer Heimat gemacht. Nun hat das Essener Ruhrmuseum Kraemers fotografisches Lebenswerk mit Unterstützung der Krupp-Stiftung aufgekauft.

Von dpa