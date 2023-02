Rund 70 Prozent der Grundsteuererklärungen fristgerecht

Münster (dpa/lnw)

Fristgerecht sind rund 70 Prozent der Grundsteuererklärungen bei den Finanzämtern in Nordrhein-Westfalen eingegangen. Das seien 4,7 Millionen von 6,7 Millionen zu erwartenden Erklärungen, teilte die Oberfinanzdirektion (OFD) Nordrhein-Westfalen am Mittwoch mit. Über 90 Prozent davon seien digital abgegeben worden. Die Abgabefrist war in NRW am 31. Januar 2023 abgelaufen.

Von dpa