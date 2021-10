RWE verzichtet vorerst auf Abrissarbeiten in Lützerath

Lützerath/Essen (dpa)

Der Energiekonzern RWE verzichtet vorerst auf Abrissarbeiten in dem Ort Lützerath am Braunkohletagebau. Ein Konzernsprecher sagte am Donnerstag in Essen, man wolle jetzt zunächst eine Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts in Münster abwarten. Das Gericht soll über die Rechtmäßigkeit eines Hof-Abrisses entscheiden. Bis dahin werde es keine weiteren Abrisse geben, sagte der RWE-Sprecher.

Von dpa