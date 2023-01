RWE will 1,4 Millionen Euro von Kraftwerks-Blockierern

Grevenbroich (dpa/lnw)

Der Energiekonzern RWE will von Klimaaktivisten, die das Braunkohlekraftwerk Neurath blockiert haben, 1,4 Millionen Euro einklagen. «Eine entsprechende Zivilklage wird vorbereitet», sagte ein Konzernvertreter am Dienstag im Strafprozess gegen einen Angeklagten am Amtsgericht Grevenbroich. Die Klimaaktivisten hatten im November 2021 die Gleise zum Kohlekraftwerk Neurath blockiert.

Von dpa