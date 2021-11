RWE will bis 2030 50 Milliarden Euro investieren

Essen (dpa)

Mit milliardenschweren Investitionen will der Energiekonzern RWE das Tempo beim Ausbau von Grünstrom-Projekten erhöhen. In den Jahren 2021 bis 2030 will der Konzern insgesamt 50 Milliarden Euro im Kerngeschäft investieren, zu dem RWE die Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien und Gas sowie den Energiehandel zählt. Ziel sei eine Erzeugungskapazität von 50 Gigawatt im Jahr 2030, teilte das Unternehmen am Montag in Essen mit.

Von dpa