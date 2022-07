S-Bahnen fahren wieder: Personallücken im Regionalverkehr

Düsseldorf (dpa/lnw)

Nach dem Ausfall mehrere S-Bahn-Linien vergangene Woche hat sich der Bahn-Verkehr in Nordrhein-Westfalen zum Wochenstart wieder normalisiert. Weil in der Leitstelle kurzfristig gut ein Drittel des Personals wegen Krankheit ausgefallen war, fielen die Linien 8, 11, 12 und 13/19 aus. Seit Montagmorgen läuft der Verkehr wieder, so eine Sprecherin.

Von dpa