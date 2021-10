S04: Noch keine Gespräche über Verlängerung mit Grammozis

Gelsenkirchen (dpa)

Sportdirektor Rouven Schröder vom FC Schalke 04 will nach dem wechselhaften Saisonstart in der 2. Fußball-Bundesliga eine Vertragsverlängerung mit Trainer Dimitrios Grammozis erst einmal hinten anstellen. «Wir leben im Hier und Jetzt, so ist das mit Dimitrios auch besprochen», sagte Schröder im Interview der «Funke-Mediengruppe» (Samstag). «Es gibt keine Ankündigung für irgendetwas. Lasst uns erst einmal erfolgreich Fußball spielen. Wir werden alle am sportlichen Erfolg gemessen, dazu gehören der Trainer und ich auch.»

Von dpa