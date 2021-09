Sächsische Spenden für Hochwasseropfer überreicht

Die bislang in Sachsen gesammelten Spenden für die von der Hochwasserkatastrophe betroffenen Regionen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen sind übergeben worden. Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) und der stellvertretende Vorsitzende der Liga der Freien Wohlfahrtspflege in Sachsen, Rüdiger Unger, überreichten sie am Mittwoch an die Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege NRW, teilte die Staatskanzlei in Dresden mit.

Der Freistaat Sachsen und die Liga der Wohlfahrtsverbände Sachsen hatten angesichts der Hochwasserkatastrophe im Juli gemeinsam einen Spendenaufruf gestartet. Die Liga der freien Wohlfahrtsverbände richtete den Angaben zufolge ein eigenes Spendenkonto #SachsenHilft ein, auf dem bislang mehr als 1,531 Millionen Euro eingegangen seien. Die Spendensumme gehe zu gleichen Teilen an die Ligen der Freien Wohlfahrtspflege in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Das Spendenkonto sei weiter geöffnet.

Ministerpräsident Kretschmer dankte den Sächsinnen und Sachsen für die Spenden. «Das ist ein starkes Zeichen gelebter Solidarität und gesellschaftlichen Zusammenhalts. Ich danke auch allen sächsischen Einsatzkräften, die in den betroffenen Gebieten ehrenamtlich im Einsatz waren.» Unger betonte: «Als Bürgerinnen und Bürgern erinnern uns die Bilder der Flutkatastrophe stark an die Hochwasser in Sachsen. Die Solidarität auch aus Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen ist uns in lebendiger Erinnerung. Wir danken jedem Einzelnen, der zu dieser hohen Spendensumme beigetragen hat.»