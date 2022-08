Säugling geschüttelt: Viereinhalb Jahre Haft für Vater

Bonn (dpa/lnw)

Wegen schwerer Misshandlung eines Säuglings hat das Bonner Landgericht am Montag einen 38 Jahre alten Vater zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt. Der Angeklagte hatte im November 2021 seinen drei Monate alten Sohn so heftig geschüttelt, dass dessen Kopf unkontrolliert hin- und hergeschwungen war. Erst zwei Tage später holten die Eltern einen Notarzt, weil das Kind krampfte. In einer Klinik konnte das Leben des Säuglings noch gerettet werden.

Von dpa