Säureanschlag: Günther über Festnahme sehr erfreut

Mehr als dreieinhalb Jahre nach dem Säure-Anschlag auf Energie-Manager Bernhard Günther in Haan bei Düsseldorf haben die Ermittler in Belgien einen Verdächtigen festgenommen. Eine am Tatort sichergestellte DNA-Spur belaste laut Polizei und Staatsanwaltschaft den 41-Jährigen, der in der belgischen Provinz Limburg festgenommen worden sei. Er stehe unter dringendem Tatverdacht.

«Unsere Beharrlichkeit zahlt sich aus. Wir geben nicht auf. Ich danke den Kriminalbeamten in Düsseldorf und in Belgien für ihre Arbeit, aber auch meinen Anwälten, die trotz mancher Rückschläge nicht lockergelassen haben.»

Günther, der erst mehrere Monate nach dem Anschlag, der im März 2018 auf ihn verübt wurde, deutlich gezeichnet in die Öffentlichkeit zurückgekehrt war, vermutete den Drahtzieher schnell in seinem beruflichen Umfeld: Er habe einen konkreten Verdacht, werde aber keinen Namen nennen.