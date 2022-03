Saharastaub weg zum Wochenende in Nordrhein-Westfalen

Offenbach (dpa/lnw)

Leichter Regen hat am Donnerstag vielerorts in Nordrhein-Westfalen für einen staubigen Schmutzfilm auf Autos und Straßen gesorgt. Dabei habe es sich um Partikel des Saharastaubs gehandelt, der in den vergangenen Tagen nach Europa gewirbelt worden sei, erklärte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes am Donnerstag. «Durch den Nieselregen wurde der Saharastaub aus der Atmosphäre ausgewaschen - und dann haben die Menschen den auf dem Auto», sagte der Sprecher. Der Wüstenstaub hat am Donnerstag auch zu etwas weniger Sonnenschein geführt als vorhergesagt. Dennoch blieb es mild, die Temperaturen kletterten am Nachmittag auf 10 bis 13 Grad.

Von dpa