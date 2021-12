Salpetersäure entwichen: Schadstoffalarm in Bergkamen

Bergkamen (dpa/lnw)

In einem Industriegebiet in Bergkamen ist am Donnerstag giftige Salpetersäure aus einem Entsorgungsfahrzeug entwichen. Daraufhin sei Schadstoffalarm über die Warn-App Nina ausgelöst worden, sagte der Sprecher der freiwilligen Feuerwehr Bergkamen, Ralf Bartsch. Die Bevölkerung sei aufgerufen worden, Fenster und Türen zu schließen. Beschäftigte in der Umgebung seien in Sicherheit gebracht worden. Drei Menschen hätten sich zeitweise in Behandlung begeben, schwer verletzt worden sei nach ersten Erkenntnissen niemand, sagte der Sprecher.

Von dpa