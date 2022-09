Salzsäure ausgetreten: A3 Richtung Frankfurt gesperrt

Rösrath (dpa)

Aus einem Lkw ausgelaufene Salzsäure hat zu einer stundenlangen Sperrung der Autobahn 3 bei Köln in Richtung Frankfurt geführt. Der mit 24 Tonnen Salzsäure beladene Lastwagen habe eine undichte Schweißnaht, an der die stärk ätzende Chemikalie ausgetreten und verdampft sei, teilte die Feuerwehr am Freitagmorgen mit. Der Lkw stehe auf einer Raststätte bei Rösrath. Die eine Seite der Fahrbahn sei weiterhin gesperrt.

Von dpa