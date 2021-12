Sarah Engels ist Mutter einer Tochter geworden

Köln (dpa)

Sängerin Sarah Engels ist Mutter eines Mädchens geworden. Die frohe Nachricht verbreitete die 29-Jährige am Freitag über Instagram. «Am 2.12.21 durften wir dich endlich in unsere Arme schließen und werden dich von nun an nie mehr loslassen», schrieb sie zu einem Foto, auf dem eine kleine Babyhand zu sehen war. «Papa, Mama und dein großer Bruder lieben dich unendlich und sind voller Glück und Stolz.» Auf einem Bändchen war auch der Name zu lesen: Solea Liana. Für Engels ist es das zweite Kind.

Von dpa