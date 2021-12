Sauerlandlinie: Wegen defekter Brücke voll gesperrt

Die Autobahn 45 ist zwischen Lüdenscheid-Nord und Lüdenscheid wegen Schäden an der Talbrücke Rahmede voll gesperrt worden.

Das teilte die zuständige Autobahn GmbH des Bundes am Abend mit. «Die Schäden, die wir an einer Stelle gefunden haben, machen eine sofortige Sperrung notwendig», sagte Elfriede Sauerwein-Braksiek laut Mitteilung. «Um zu prüfen, ob und wie die Brücke weiter genutzt werden kann, haben wir Experten hinzugezogen, um das Bauwerk intensiv zu untersuchen», sagte die Direktorin der Niederlassung Westfalen. Der Verkehr wird von der sogenannten Sauerlandlinie abgeleitet und über die Umleitung U16 geführt. Zu weiteren Details und zur Dauer der Vollsperrung in beiden Fahrtrichtungen konnte ein Sprecher noch keine Angaben machen.