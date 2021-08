SC Paderborn beendet Erfolgsserie von Aufsteiger Dresden

Ein effektiver SC Paderborn hat die saisonübergreifend elf Spiele andauernde Erfolgsserie von Dynamo Dresden beendet. Die Ostwestfalen gewannen am Sonntag am fünften Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga mit 3:0 (3:0) in Dresden und übernahmen Platz zwei. Sven Michel (8.) und Kai Pröger (24., 26. Minute) trafen vor 16.000 Zuschauern im unter Corona-Bedingungen ausverkauften Rudolf-Harbig-Stadion schon in der ersten Halbzeit. Dresdens Robin Becker sah nach einer Notbremse gegen Marco Stiepermann die Rote Karte (90.).

Dresden ging sehr offensiv ausgerichtet in die Partie und hatte durch Christoph Daferner in der Anfangsphase zwei gute Möglichkeiten. Auch nach dem Rückstand spielte fast nur Dynamo, offenbarte aber in der durch einige verletzungsbedingte Ausfälle personell geschwächten Abwehr einige Schwächen, die Pröger nutzte. Nach dem Wechsel versuchte es Dresden zwar mit einigen Offensivwechseln. Doch die taktisch hervorragend eingestellten Paderborner ließen kaum Lücken zu. SCP-Chancen nach der Pause gab es kaum, die einzige führte in der Schlussminute zum Platzverweis.