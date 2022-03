SC Paderborn kommt schuldenfrei durch Corona-Pandemie

Paderborn (dpa)

Fußball-Zweitligist SC Paderborn ist wirtschaftlich bislang gut durch die Coronavirus-Pandemie gekommen. Trotz Mindereinnahmen in Höhe von insgesamt rund zehn Millionen Euro erzielten die Ostwestfalen im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Vor-Steuer-Gewinn in Höhe von 1,1 Millionen Euro. Das teilte der SCP am Sonntag auf seiner Mitgliederversammlung mit.

