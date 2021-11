SC Paderborn muss auf Stürmer Felix Platte verzichten

Der SC Paderborn muss in der 2. Fußball-Bundesliga bis auf Weiteres Stürmer Felix Platte ersetzen.

Der 25-Jährige hat sich einen Muskelfaserriss im Bereich der rechten Hüfte zugezogen.

Wie der Club am Dienstag weiter mitteilte, entscheide der individuelle Heilungsverlauf über die genaue Ausfallzeit. Platte hat in dieser Saison in zwölf Zweitligaspielen sechs Treffer erzielt.