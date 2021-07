SC Paderborn plant für Heimspiel mit 5000 Zuschauern

Der SC Paderborn plant für sein erstes Heimspiel in der 2. Fußball-Bundesliga mit dem Besuch von bis zu 5000 Zuschauern. Am Mittwoch hat der ostwestfälische Club den Vorverkauf für die Partie gegen den 1. FC Nürnberg am 30. Juli (18.30 Uhr) gestartet. Laut Mitteilung des Vereins stehen in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt des Kreises Paderborn und dem Ordnungsamt der Stadt Paderborn 2000 Stehplätze und 3000 Sitzplätze zur Verfügung.

Der Verkauf soll ausschließlich online und per Ticket-Hotline sowie grundsätzlich personalisiert erfolgen. In einer ersten Verkaufsphase können zunächst Dauerkarten-Inhaber ihr exklusives Vorkaufsrecht nutzen. Den Gästen aus Nürnberg soll im Stehplatz-Bereich ein Kontingent von etwa fünf Prozent der zulässigen Kapazität zur Verfügung gestellt werden.