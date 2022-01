SC Paderborn reist zur Saison-Vorbereitung in die USA

Zur Vorbereitung auf die Saison 2022/2023 reist der Fußball-Zweitligist SC Paderborn in die Vereinigten Staaten.

Ein Fußballspieler ist am Ball.

Während des Aufenthalts werden die Paderborner zwei Testspiele durchführen, teilte der Verein am Donnerstag mit. Als erster Zweitligist sollen die Ostwestfalen in einem Testspiel gegen ein Team der Major League Soccer (MLS) antreten. Für den 11. Juni 2022 ist die Begegnung beim Minnesota United FC geplant. «Wir freuen uns sehr über den Aufenthalt in den USA und sind sicher, dass wir vor Ort optimale Rahmenbedingungen zur Vorbereitung auf die kommende Spielzeit vorfinden», sagte Geschäftsführer Sport Fabian Wohlgemuth.