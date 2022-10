Schalke-Coach Kramer stellt gegen Hoffenheim um

Sinsheim (dpa)

Trainer-Wackelkandidat Frank Kramer hat im DFB-Pokal-Spiel des FC Schalke 04 bei der TSG 1899 Hoffenheim sein Team umgestellt. Gleich auf fünf Positionen verändert der 50-Jährige am Dienstagabend die Startelf im Vergleich zum 0:3 am Freitag in der Fußball-Bundesliga ebenfalls gegen die Kraichgauer. Unter anderem rücken Danny Latza und Jordan Larsson in die Mannschaft des Abstiegskandidaten.

Von dpa