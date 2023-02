Schalke-Coach Reis: Nicht mit «Köttel in der Buxe» spielen

Gelsenkirchen (dpa)

Schalkes Trainer Thomas Reis fordert von seiner Mannschaft trotz Tabellenplatz 18 einen selbstbewussten Auftritt gegen den VfL Wolfsburg. «Respekt hat man vor jedem Gegner. Aber man darf es auch nicht so machen, dass man - wie ich immer so schön sage - mit Köttel in der Buxe rumläuft», sagte Reis einen Tag vor der Auftaktpartie des 20. Spieltags der Fußball-Bundesliga (Freitag, 20.30 Uhr/DAZN).

Von dpa