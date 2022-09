Schalke holt Ex-Düsseldorfer Karaman

Gelsenkirchen (dpa)

Aufsteiger FC Schalke 04 hat sich kurz vor Schließung des Transferfensters in der Fußball-Bundesliga noch einmal in der Offensive verstärkt. Die Königsblauen verpflichteten in Kenan Karaman von Besiktas Istanbul einen alten Bekannten. Der türkische Nationalspieler, der einen Dreijahresvertrag erhält und ablösefrei wechselt, ist in Stuttgart geboren und spielte in der Bundesliga bereits für die TSG Hoffenheim, Hannover 96 und zuletzt Fortuna Düsseldorf.

Von dpa