Schalke-Manager Schröder prophezeit heißen Transfer-Endspurt

«Da kommt ein schöner Endspurt auf uns zu», sagte Schröder vor dem zweiten Bundesliga-Spieltag am Wochenende. «Zur Zeit ist der Transfermarkt sehr, sehr ruhig. Da ist eine kleine Delle drin», befand Schröder weiter und nannte als Grund die Zurückhaltung in England und Italien: «Bei den Engländern und Serie A ist es sehr, sehr ruhig.» Insbesondere für den mehrfach in Ungnade gefallenen Großverdiener Amine Harit sucht der Bundesliga-Aufsteiger händeringend noch einen Abnehmer.