Schalke mit Terodde gegen Gladbach: Farke ohne Änderungen

Gelsenkirchen (dpa)

Aufsteiger FC Schalke 04 beginnt in seinem ersten Heimspiel nach der Rückkehr in die Fußball-Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach mit Torjäger Simon Terodde. Der Zweitliga-Rekordtorschütze steht erstmals in dieser Saison in der Schalker Startelf, nachdem er beim 1:3 am ersten Spieltag beim 1. FC Köln erst spät eingewechselt worden war. Kapitän Danny Latza sitzt dagegen nur auf der Bank.

