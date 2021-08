Schalke verleiht Matondo an Cercle Brügge

Rabbi Matondo in Aktion.

Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 dünnt seinen Kader weiter aus und verleiht Offensivspieler Rabbi Matondo mit Kaufoption an den belgischen Erstligisten Cercle Brügge. Dies teilte der Revierclub am Montagabend mit. Der walisische Nationalspieler, der bei den Schalkern noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023 hat, kam im Januar 2019 von Manchester City zum damaligen Bundesligisten und war zwischenzeitlich auch an Stoke City verliehen. Für Schalke bestritt der 20-Jährige 30 Bundesligaspiele.