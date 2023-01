Schalke verpflichtet Frey als Ersatz für Polter

«Nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Sebastian Polter mussten wir im Sturmzentrum reagieren. Das ist uns mit Michael eindeutig gelungen, mit ihm haben wir einen großen, physisch robusten und dynamischen Mittelstürmer gewonnen, der die entstandene Lücke in der Offensive schließen wird», sagte Schalkes Sportvorstand Peter Knäbel.

Der 28 Jahre alte Offensivspieler erzielte in den vergangenen drei Spielzeiten in der belgischen Liga in 74 Spielen 41 Treffer. «Ich werde alles dafür tun, mich schnellstmöglich in die Mannschaft einzufügen, damit wir gemeinsam Punkte einfahren können», sagte der Neuzugang.