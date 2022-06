Schalke vor Kramer-Verpflichtung: Vorstellung am Dienstag

Gelsenkirchen (dpa)

Der FC Schalke 04 will an diesem Dienstag seinen neuen Cheftrainer auf einer Pressekonferenz vorstellen. Nachdem zuvor mehrere Medien übereinstimmend berichtet hatten, dass Frank Kramer den Revierclub übernimmt, luden die Schalker am Montag zu der Veranstaltung um 14.00 Uhr in die Veltins Arena ein. Den Namen Frank Kramer bestätigte der Aufsteiger in die Fußball-Bundesliga in seiner Einladung nicht.

Von dpa