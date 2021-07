Schalke weiterhin unbesiegt: 0:0 gegen Schachtjor Donezk

Bundesligabsteiger FC Schalke 04 präsentiert sich zum Ende des Trainingslagers in Österreich weiterhin in guter Verfassung und blieb auch im vierten Testspiel unbesiegt und ohne Gegentor. Die neue Elf von Trainer Dimitrios Grammozis erreichte am Freitagabend im Waldstadion Mittersill gegen den ukrainischen Spitzenclub und Champions-League-Teilnehmer Schachtjor Donezk ein 0:0. Zuvor hatte es bereit gegen den russischen Meister Zenit St. Petersburg ein respektables 0:0 gegeben. Die ersten beiden Testspiele vor dem Trainingslager gewann der Zweitligist gegen unterklassige Clubs mit 8:0 und 14:0.