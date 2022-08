Schalker Idrizi wechselt auf Leihbasis zum Jahn Regensburg

Gelsenkirchen (dpa/lnw)

Fußball-Zweitligist Jahn Regensburg leiht Blendi Idrizi für ein Jahr vom Bundesligisten FC Schalke 04 aus. Das teilten die Schalker am Dienstag mit. Der kosovarische Nationalspieler hat in Gelsenkirchen noch einen Vertrag bis Juni 2024. «Bei Regensburg kann er in den kommenden Monaten die nötige Spielpraxis sammeln, um sich weiterzuentwickeln», sagte Schalkes Sportdirektor Rouven Schröder. In der vergangenen Saison absolvierte Idrizi 22 Zweitliga-Spiele für die Schalker und schoss dabei ein Tor.

Von dpa