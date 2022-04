Schalker Pálsson nach Corona-Infektion vor Rückkehr

Gelsenkirchen (dpa)

Mittelfeldspieler Victor Pálsson darf seine Corona-Quarantäne verlassen und soll an diesem Donnerstag ins Mannschaftstraining beim FC Schalke 04 zurückkehren. Der 30-Jährige könnte damit für das wichtige Auswärtsspiel beim Tabellenvierten Darmstadt 98 an diesem Sonntag wieder eine Option sein, wie der Fußball-Zweitligist am Mittwoch mitteilte. Pálsson hatte das 3:0 seines Teams gegen den 1. FC Heidenheim am vergangenen Samstag coronabedingt verpasst.

Von dpa