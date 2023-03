Schalkes Trainer Reis baut im Revierderby auf Fan-Outfit

Gelsenkirchen (dpa)

Fußball-Trainer Thomas Reis (49) vom FC Schalke 04 will auch im Revierderby gegen Borussia Dortmund an seinem Fan-Outfit festhalten. «Die Idee dazu stammt von meiner Frau. Als ich noch beim VfL war, hatte sie mir eine Bomberjacke empfohlen. Die habe ich dann beim Auswärtsspiel in Mainz getragen. Und weil wir da gewonnen haben, habe ich sie anschließend weiter getragen. Anschließend wurde die Jacke vom VfL noch einmal neu aufgelegt und tausendfach verkauft», sagte Reis, der vor seinem Engagement beim FC Schalke den Bundesliga-Rivalen VfL Bochum trainiert hatte, im Interview der «Welt» (Samstag).

Von dpa