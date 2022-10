«Scheiße»: Schwerer Dämpfer für deutsches Darts-Duo bei EM

Dortmund (dpa)

Die Frage nach seinem Gefühlszustand hatte Gabriel Clemens mit einem Wort beantwortet. «Scheiße», sagte der Saarländer, als er - noch verschwitzt - von der großen Darts-Bühne bei der EM in Dortmund kam und ein frühes deutsches Scheitern beim mit Spannung ersehnten Heimturnier erklären musste. Sowohl Clemens (4:6 gegen den Waliser Jonny Clayton) als auch Martin Schindler (1:6 gegen Portugals José de Sousa) sind nicht mehr dabei, wenn es am Samstag und Sonntag in der Westfalenhalle um den EM-Titel geht.

Von dpa