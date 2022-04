Schick bei Leverkusen wieder in der Startelf

Bochum (dpa)

Bayer Leverkusens Topstürmer Patrik Schick feiert im Bundesligaspiel beim VfL Bochum sein Startelf-Comeback. Der tschechische Fußball-Nationalspieler, der nach seiner Verletzungspause am vergangenen Wochenende erstmals wieder eingewechselt worden war, ist einer von drei Neuen, denen Trainer Gerardo Seoane im Vergleich zum 2:1-Heimsieg gegen Hertha BSC das Vertrauen in der Startelf schenkt. Auch Außenverteidiger Piero Hincapié und Kerem Demirbay rücken in die Anfangsformation.

Von dpa