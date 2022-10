Schindler bei Darts-EM deutlich ausgeschieden

Dortmund (dpa)

Für Deutschlands Darts-Profi Martin Schindler ist die Heim-EM bereits beendet. Der 26 Jahre alte Strausberger verlor am Freitagabend in Dortmund gegen Portugals Weltklassespieler José de Sousa klar mit 1:6 und verpasste damit bei dem Turnier erneut den Einzug in die Runde der besten 16.

Von dpa