Schläger im Ballettrock verletzt Altstadtgast schwer

Köln (dpa/lnw)

Nach einer folgenschweren Schlägerei in Köln sucht die Polizei nach einem Täter, der bei der Tat einen Ballettrock getragen haben soll. Er sei mit zwei anderen Männer in der Kölner Altstadt in Streit geraten. Einen 44-Jährigen habe er daraufhin geschlagen und sei ihm in den Rücken gesprungen. Das Opfer fiel so unglücklich mit dem Kopf auf das Straßenpflaster, dass es schwerste Verletzungen erlitt.

Von dpa