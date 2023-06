Schlange flieht aus Terrarium ins Kinderzimmer der Nachbarn

In Gütersloh ist eine anderthalb Meter lange Schlange in einem Kinderzimmer gefunden worden.

Das Tier sei vermutlich am Montag durch eine leicht geöffnete Glasschiebetür eines Terrariums geflohen und über den Balkon in die Nachbarwohnung des Mehrfamilienhauses gelangt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Einsatzkräfte der Feuerwehr kontaktierten einen Reptilienexperte. Dieser und der Besitzer der Schlange konnten kurz darauf bestätigen, dass es sich um eine ungiftige Kornnatter handelte. Verletzt wurde niemand.