Schlichtung eskaliert: Zwei Männer lebensgefährlich verletzt

Frechen (dpa/lnw)

Eigentlich wollten sie einen Streit schlichten: Bei einer Auseinandersetzung in Frechen haben am Sonntagabend zwei junge Männer lebensgefährliche Stich- und Schnittverletzungen erlitten. Die Männer im Alter von 18 und 22 Jahren seien ins Krankenhaus gebracht worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Zwei tatverdächtige Männer seien geflüchtet, die Identität eines Verdächtigen sei nach der Auswertung von Zeugenaussagen und Mobiltelefonen bereits bekannt. Die Identität des anderen werde derzeit von einer Mordkommission ermittelt, hieß es.

