Schloss Burg in Solingen holt den Weihnachtsmarkt nach

Glühwein und Schlittschuhlaufen im Mai: Auf Schloss Burg in Solingen wird an diesem Wochenende der wegen der Corona-Pandemie abgesagte Weihnachtsmarkt nachgeholt.

Ein Stand auf einem Weihnachtsmarkt bietet Süßigkeiten wie Lebkuchenherzen zum Verkauf an.

Von diesem Freitag an bieten rund 60 Händler auf dem ehemaligen Sportplatz in Oberburg Handwerkskunst an - umrahmt von Tannenbäumen und Weihnachtsmusik, wie der Schlossbauverein mitteilte. Auch Schlittschuhlaufen auf einer Kunsteisbahn und Eisstockschießen seien möglich. Für Kinder gibt es bei der «Sommerweihnacht» Karussells und ein Kasperletheater.